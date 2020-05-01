Врачи Татарстана получили бесплатный тариф сотовой связи. В нем есть звонки, SMS и интернет

В Татарстане запустили специальный тариф для врачей и медицинского персонала, которые борются с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают в Минцифры республики.

В тариф от МТС для медработников входят 600 минут голосовых вызовов, 600 SMS, безлимитные звонки на номера МТС и 10 гигабайт мобильного интернета в месяц. Пилотными регионами, где врачам предоставят бесплатную связь, стали Москва и Республика Татарстан.

В течение трех месяцев с момента подключения тариф будет бесплатным, после стоимость составит 200 рублей в месяц.

Сегодня уже более пяти тысяч сотрудников инфекционных больниц начали получать инструкции по подключению. На текущий момент врачи следующих медицинских учреждений республики получают SMS-инструкции по переходу на бесплатный тариф: ГБ№11, ГБ№16, ГБ№7, ДБ№1, ДГКБ№7, ДРКБ, КБ№2, КМУ, РКБ.