По данным за 29 апреля в Татарстане выявлено 55 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. 21 человек госпитализирован, 34 человека проходят лечение на дому, у них болезнь протекает в лёгкой или бессимптомной форме. Четыре новых случая завозные, 51 - контактные.

Среди вновь выявленных случаев больше всего татарстанцев в возрасте от 30 до 50 лет - 18 человек, по 12 заболевших в возрастных группах от 50 до 60 и от 60 до 70 лет. Также заболели четыре ребенка и четыре гражданина в возрасте от 70 до 80 лет, три человека - от 80 до 90 и два - от 18 до 30 лет.

За минувшие сутки 20 случаев коронавируса подтверждено в Казани, 11 - в Альметьевском районе. Пять новых заболевших в Набережных Челнах, четверо - в Буинском районе, трое - в Нижнекамске и Тетюшском районе, по два случая прибавилось в Зеленодольском и Дрожжановском районах, по одному - в Лениногорском, Сабинском, Арском, Высокогорском и Аксубаевском районах.



За весь период в Татарстане выписано 83 пациента, переболевших COVID-19, в том числе пять - сегодня. С начала пандемии умер один пациент с диагнозом коронавирус.