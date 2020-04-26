С 27 ПАО «Татнефть», ООО «КАМИ», ООО «Айрон Индастри Компани», ФармМедПолис РТ, ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ИП Анастасов И.С., АО «ПТФК Технотрон» запустят производство одноразовых медицинских масок.

Так, предприятия Татарстана будут производить 37,45 млн масок в месяц. Об этом заявил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

В Татарстане также увеличатся объемы производства кожных антисептиков. За прошедшую неделю в республике было произведено 700 тонн продукции. После открытия второй линии розлива на казанском АО «Аромат» производство антисептических средств за неделю увеличилось в два раза.