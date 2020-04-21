С сегодняшнего дня по решению республиканских властей социальные учреждения Татарстана закрытого типа перешли в режим полной самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса. Один месяц сотрудники социальных служб будут проживать вместе с пациентами без контактов с внешней средой. Для них заготовлен резерв продуктов и лекарств.

Всего в данном режиме будут работать 45 учреждений. Временно закроются для внешней среды места социальной адаптации для лиц БОМЖ, приюты, психоневрологические интернаты и интернаты для пожилых людей. В них заготовлены кровати, одноразовая посуда, продовольствие и средства индивидуальной защиты. Два раза в неделю в социальные учреждения, где проживают 5027 человек, будут доставляться продукты коммунальными службами на бесконтактной основе. Весь персонал пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию.

Также в настоящее время властями прорабатывается вопрос о самоизоляции охранных предприятий, сотрудники которых работают на территории социальных учреждений.