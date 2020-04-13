В Казани закрыли салон красоты, работающий во время самоизоляции

В Казани судебные приставы по решению суда приостановили деятельность салона красоты «Арт» по улице Чистопольская. Об этом сообщили в УФССП РТ.

Согласно материалам дела, в салоне находились посетители, таким образом был нарушен запрет, установленный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции».

Исполнительный документ для принудительного исполнения поступил в Ново-Савиновский районный отдел судебных приставов УФССП России по Республике Татарстан, где возбудили исполнительное производство.

Выехав по адресу расположения организации, приставы опломбировали и опечатали входные двери помещений. Деятельность салона приостановлена на 90 суток. Руководство салона предупреждено об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Напомним, ранее в УФССП Татарстана сообщали о приостановлении деятельности кафе и кальянных, которые в нарушение действующего режима продолжали работать.