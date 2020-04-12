В Татарстане единая горячая линия будет принимать звонки по получению пособий по безработице

С 13 апреля единая горячая линия, на которой можно получить консультацию по получению СМС-пропусков для выхода из дома, начнет принимать звонки по получению пособий по безработице. Об этом сообщил министр Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

С понедельника в колл-центр можно обратиться по вопросам регистрации на федеральном портале "Работа в России":

"С завтрашнего дня данный колл-центр также сможет принимать звонки, связанные с возможностью для безработных, которые потеряли работу, зарегистрироваться на федеральном портале и получить положенные субсидии в объеме 12 тысяч рублей", - сообщил Айрат Хайруллин.

Номер колл-центра: 8 800 250 90 33

С начала введения режима всеобщей изоляции было совершено около 75 тысяч звонков. 3 апреля было обработано до 28 тысяч звонков в сутки.