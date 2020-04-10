График начала работы предприятий, который распространяют татарстанцы в сетях, назвали фейком

В социальных сетях татарстанцы делятся документом, который якобы регламентирует начало работы предприятий и организаций республики на ближайшую неделю.

В документе указано, что с 13 апреля в РТ начнут работу промышленные предприятия, автомойки, ломбарды, клининг и еще ряд организаций. В оперштабе РТ по борьбе с коронавирусом подчеркнули, что данный график не имеет отношения к действительности, а руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова назвала его фейком.

Фейковый график работы предприятий распространяли в соцсетях

Напомним, что ранее Владимир Путин в своем обращении дал главам регионов страны право самим определять набор мер по профилактике коронавируса на своих территориях.