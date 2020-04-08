Казанцам, чьи близкие заболели коронавирусом, помогут волонтеры

Казанцы, родственники или близкие которых заболели коронавирусом, могут обратиться за помощью к волонтерам. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.

Заявки от «контактных» лиц, находящихся дома на карантине, принимаются в едином штабе Общероссийского народного фронта по телефону горячей линии. После волонтеры доставляют заявителями необходимые продукты и лекарства.

Как поясняет пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ, заявки принимаются по телефону: +7(800)200-34-11, а затем распределяются по субъектам Российской Федерации. В Татарстане заявки, поступившие на федеральную горячую линию, отрабатываются молодежным крылом ОНФ совместно с региональным отделением движения «Волонтеры-медики». Координирует деятельность волонтеров в Татарстане информационно-ресурсный центр добровольчества.

Кроме того, казанцы, соблюдающие карантин, могут обратиться за помощью по номеру: +7(843)272-16-73. Добровольцы получат заявку и доставят необходимые продукты и лекарства по указанному адресу.