В Казань могут прилететь россияне из Бангкока

Росавиация сформировала предварительный график рейсов, которыми россиян будут вывозить из-за границы. Об этом сообщается на сайте агентства.

Так, на 8 апреля в столицу России запланированы два рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Нью-Йорка и Мале, 9 апреля эта авиакомпания может доставить в Москву россиян из Денпасара. Также запланированы рейсы «Аэрофлота» из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург 10 апреля. В эти же города авиакомпания может доставить россиян из Ларнаки.

На 10 апреля в проект графика включены два рейса «Сибири» из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, а также рейс Токио - Владивосток. Вывоз соотечественников из Бангкока может быть продолжен 11 апреля. Планируется рейс «Аэрофлота» в Москву и Санкт-Петербург. Возможен рейс Анталия-Москва. Авиакомпания «Уральские авиалинии» может доставить россиян в Красноярск, Казань и Уфу из Бангкока. Предварительно в план на 12 и 13 апреля включены рейсы «Аэрофлота» из Мадрида, Токио, Подгорицы и Гоа в Москву.

Проект графика Росавиация направит в Оперативный штаб Правительства РФ по предупреждению нераспространения новой коронавирусной инфекции,​ Минкомсвязь России, Роспотребнадзор и другие федеральные органы исполнительной власти. Также график будет направлен в субъекты РФ, куда запланированы вывозные рейсы. Это необходимо для определения готовности регионов обеспечить карантин и обсервацию прибывающих граждан.

График вывозных рейсов окончательно утверждается Оперативным штабом Правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.