В Татарстане перестали работать все МФЦ

В пресс-службе МФЦ республики сегодня сообщили о временном закрытии всех офисов многофункциональных центров в Татарстане.

"В связи с ужесточением мер по сдерживанию коронавируса и введением режима самоизоляции в республике, МФЦ Татарстана с 1 апреля приостанавливает работу до особого распоряжения Кабинета Министров РТ", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 30 марта, в РТ был введен режим всеобщей самоизоляции. Первым в России о такой мере заявил мэр Москвы, на сегодняшний день аналогичные решения приняты в десятках регионов страны.