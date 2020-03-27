В парках Казани закроют кафе и пункты проката. Горожанам советуют также не приходить

В Казани приостанавливается работа кафе, ресторанов, пунктов проката и других объектов на территории общественных пространств. Как уточнили в мэрии города, ограничения будут действовать с 28 марта по 5 апреля. Все мероприятия, запланированные в парках и скверах города, отменяются или переносятся на более поздний срок.

"На территории общественных пространств приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности гостей парков: в туалетах есть антибактериальное мыло, а металлические поверхности (ручки, турники и детские площадки) чаще обрабатывают дезинфицирующими средствами, сообщает Дирекция парков и скверов. Несмотря на это горожанам рекомендуется минимизировать пребывание в общественных пространствах, особенно на детских и спортивных площадках, соблюдать дистанцию с другими людьми и чаще мыть руки", - сообщили в пресс-службе городского руководства.

Напомним, что в ближайшую неделю вся Россия и Татарстан в частности уходит на вынужденные каникулы: Владимир Путин объявил нерабочую неделю. О том, как будет жить и работать Казань в эти дни, можно узнать в материале корреспондента ProKazan.ru.