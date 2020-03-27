Стало известно, откуда в Казань прилетела заболевшая коронавирусом женщина

По данным оперштаба Татарстана по борьбе с коронавирусом, женщина, у которой за минувшие сутки выявили заболевание, прилетела в Россию из Испании, в Казань — через Москву.

Также в оперштабе пояснили, что вчера и сегодня в Казань прибыли два международных рейса:⠀

рейс №1632 Пхукет – Казань (342 пассажира)⠀

рейс № KAR6644 Аль-Мактум – Казань (208 пассажиров)

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В аэропорту пассажиры и члены экипажей прошли через дистанционную термометрию и анкетирование. Все они предупреждены о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции. Заключительную дезинфекцию воздушных судов провели силами МБУ "Дезинфекционная станция" Казани.

Напомним, ранее сообщалось, что с 27 марта Россия прекращает авиасообщение с иностранными государствами. Исключения составляли рейсы, которыми россиян вывозили из-за рубежа.