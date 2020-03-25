За нарушение карантина по коронавирусу в России предлагают давать срок

За нарушение карантина в России предлагается лишать свободы на срок до трёх лет, сообщают в оперштабе РФ по борьбе с COVID-19. Соответствующий законопроект сегодня был внесён в Госдуму РФ.

Уточняется, что если нарушение карантина повлекло за собой смерть человека, срок могут увеличить до пяти лет, смерть двух и более лиц - до семи лет

Далее законопроект будет дополняться санкциями за распространение фейков о ситуации с коронавирусом, которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса. Напомним, что за фейки о коронавирусе сейчас предусмотрены штрафы, одна из жительниц Татарстана уже поплатилась за распространение недостоверной информации.

Также умышленное заражение, повлекшее смерть одного или более лиц, будет в зависимости от умысла квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия.

Ранее уроженцы Казани, которые живут за границей, рассказали порталу ProKazan.ru о том, как проходит карантин в их странах и какие санкции применяет к нарушителям правительство.