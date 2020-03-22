В Казани на Декабристов сбили пожилую женщину

Сегодня в Казани на улице Декабристов в сторону Восстания произошло ДТП с участием пешехода. Кадры в редакцию ProKazan.ru прислал очевидец происшествия Руслан.

По словам нашего подписчика, пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте.

"Ежедневно там переходят дорогу много людей , предпочтительно пожилые , подземный переход в 10 метрах", - рассказал очевидец ДТП.

Судя по кадрам, женщина получила травмы, официальных подробностей об аварии пока не поступало.

Ранее корреспондент ProKazan.ru разбирался, почему казанские бабушки перебегают дорогу в неположенных местах.