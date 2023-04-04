Влюбленная пара на Volkswagen ночью протаранила дерево в Казани и сбежала с места аварии

Романтический вечер пары влюбленных в Казани минувшей ночью завершился жестким столкновением с деревом на улице Ботанической. По данным "Татарстан-24", Volkswagen врезался в дерево около трех часов утра 4 апреля.

Водитель иномарки и его подруга дожидаться правоохранителей не стали, а просто покинули место ДТП, оставив на месте аварии разбитое авто, бутылку из-под вина и потрепанную белую розу.

По словам очевидцев, пара была пьяна, а потому, видимо, и решила как можно быстрее скрыться.

Сообщается, что полицейские решили снять отпечатки пальцев с авто, чтобы установить личность того, кто сидел за рулем машины.

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