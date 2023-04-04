В Казани романтический вечер влюбленной пары закончился жесткой "встречей" с деревом
Фото: Татарстан-24
Романтический вечер пары влюбленных в Казани минувшей ночью завершился жестким столкновением с деревом на улице Ботанической. По данным "Татарстан-24", Volkswagen врезался в дерево около трех часов утра 4 апреля.
Водитель иномарки и его подруга дожидаться правоохранителей не стали, а просто покинули место ДТП, оставив на месте аварии разбитое авто, бутылку из-под вина и потрепанную белую розу.
По словам очевидцев, пара была пьяна, а потому, видимо, и решила как можно быстрее скрыться.
Сообщается, что полицейские решили снять отпечатки пальцев с авто, чтобы установить личность того, кто сидел за рулем машины.
Ранее мы сообщали: рядом лежал пистолет - начальника ГИБДД в районе Татарстана нашли мертвым в рабочем кабинете.