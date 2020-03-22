"Ситимобил" заявил о переводе такси "в режим повышенной готовности". Агрегатор направил казанским партнерам рекомендации по соблюдению обязательных мер, которые помогут предотвратить распространение инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, сообщают в пресс-службе компании.

"Сервис просит водителей следить за здоровьем и не выходить на линию с любыми симптомами ОРВИ (повышенная температура, кашель, насморк). Также им рекомендуется регулярно протирать ручки дверей антисептиками, проводить влажную уборку салона и не менее 2 раз в сутки проветривать салон", - указано в сообщении.

Также сервис просит казанских партнеров помочь с обеспечением их водителей санитайзерами, одноразовыми салфетками и медицинскими масками. В дальнейшем Ситимобил предложит казанским водителям услугу специальной дезинфекции автомобилей от инфекционных заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путём.

Кроме того, в казанских машинах сервиса появятся таблички для пассажиров. Они будут напоминать гражданам о мерах профилактики коронавируса.

В общественном транспорте Казани в эти дни также принимают ряд мер для безопасности пассажиров. По информации пресс-службы мэрии города, с 17 марта подвижный состав обрабатывают дезинфицирующими средствами. Обработка поверхностей, с которыми контактируют граждане, проводится и в метрополитене.