Российские власти эвакуируют застрявших в Марокко туристов из Казани

Российские власти разрабатывают схему вывоза россиян из Марокко, заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Напомним, в стране «застряли» и двое туристов из Казани.

«Ведомствами принято решение по вывозу российских граждан из Марокко», - отметила Захаова. Сейчас прорабатывается детальная схема вывоза, учитывая, что все россияне находятся в разных районах Марокко.

Напомним, всего из страны не могут вылететь более 400 человек. В стране закрыто авиасообщение и введен комендантский час.