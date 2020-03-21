Туристы из Казани «застряли» в Марокко из-за коронавируса

Супруги из Казани не могут вылететь из Марокко из-за коронавируса. Они приехали в страну 9 марта, а 16-го их обратный рейс отменили, сообщает ТАСС.

Женщина рассказывает, что из-за пандемии коронавируса в стране закрывают кафе и заведения общепита на заправках, многих туристов из России отказываются принимать в отелях.

«Кому-то удалось найти квартиру с возможностью готовить нормальную еду, мы пока не знаем, как будем питаться в отеле, так как там только завтрак. Сообщили, что завтра за продуктами можно будет выйти только по распечатанному заявлению на французском языке», - рассказала Валентина.

Посольство России накануне вышло на связь с казанскими туристами: «Вчера мне звонили, спрашивали, в каком городе мы находимся».

Добавим, что с 18 часов 20 марта в стране ввели круглосуточный комендантский час и режим чрезвычайной ситуации. Покидать места проживания можно будет лишь с разрешения властей для поездки на работу в учреждения, которые не будут закрыты на время действия ЧС, и только тем сотрудникам, чье присутствие на рабочем месте необходимо. Всего в Марокко «застряли» 450 российских туристов.

В Марокко на данный момент зафиксировано 63 случая заболевания вирусом COVID-19, из них 2 - с летальным исходом.