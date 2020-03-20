Редакция ProKazan.ru в связи с коронавирусом перешла на удаленную работу. Мы прекрасно понимаем тех, кто сидит в эти дни дома и поэтому разыгрываем приятные и полезные подарки.

В нашей группе "ВКонтакте" можно получить сертификат на заказ роллов и книгу на "ЛитРес". Чтобы скрасить себе сидение в четырех стенах, нужно поставить "лайк" к этому посту и рассказать в комментариях, как проходит ваш карантин. Сидите вы дома, развлекаетесь, работаете или ездите в офис.

Итоги розыгрыша подведем 23 марта в 16:00. Удачи!