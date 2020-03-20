В России зарегистрированы 54 новых случая коронавируса

В России выявили 54 новых случаев заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб.

Больше всего заболевших в Москве - 33 случая, в Якутии - шесть. По информации оперативного штаба Якутии, все шестеро - сотрудники Якутской топливно-энергетической компании, среди них гендиректор, который недавно приехал из Москвы, четыре менеджера из Москвы и местный работник.

По четыре случая коронавируса приходятся на Санкт-Петербург и Самарскую область, по двое заразившихся - в Кировской и Новосибирской областях, по одному - в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.

Таким образом, на 20 марта число заболевших в России составляет 253 человека, 12 граждан выздоровели.