В Казани пьяный водитель пытался спрятаться от полиции на гараже, а потом заявил, что это был не он

В Казани вынесен приговор мужчине, которого дважды задержали пьяным за рулем.

По данным республиканской прокуратуры, 25 июня 2019 года подсудимый в нетрезвом виде сел за руль автомобиля ГАЗ-3110. По пути его пытался остановить сотрудник ГИБДД, однако водитель проигнорировал полицейского и уехал. В ходе погони подсудимый бросил автомобиль возле дома № 32 на улице Яранской и побежал в сторону гаражей. Беглеца удалось задержать на крыше одного из строений.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, тем самым признав себя лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Подсудимый свою вину не признал, утверждая, что за рулем автомобиля был не он и якобы в тот день находился на рыбалке.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.