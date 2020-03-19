Казанский кремль закрыли для посетителей

Музеи и выставочные залы Казанского кремля закрыли для посетителей. Об этом накануне сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

"В соответствии с приказом Министерства культуры РТ №220 от 17.03.2020 г. "О предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции" Музей-заповедник "Казанский Кремль" приостанавливает допуск посетителей в музеи и выставочные залы с 19 марта по 15 апреля" - значится в сообщении.

Уточняется, что на время карантина сотрудники подготовят онлайн-экскурсии, а все запланированные мероприятия состоятся после соответствующих распоряжений Министерства культуры РТ.

Кремль - далеко не первое учреждение, ограничившее доступ гражданам. Накануне корреспондент ProKazan.ru выяснил, что закрылось в Татарстане и как сейчас работают организации и предприятия, которые не ушли на карантин.