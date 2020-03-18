Коронавирус уже здесь: как сейчас работают театры, столовые и предприятия Татарстана

С сегодняшнего дня редакция ProKazan.ru перешла на удалённую работу из-за стремительного распространения коронавируса по всему миру и в частности России. Только за прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 33 новых случая заражения. Десятки учебных заведений переходят на дистанционное обучение, а целые предприятия – на удаленную работу.

Корреспондент ProKazan.ru связался с казанскими заведениями и предприятиями и выяснил, как организована их работа сейчас:

1. Промышленные, торговые и развлекательные предприятия

Сообщение в официальном инстаграм-аккаунте "Татнефти"

ПАО «Татнефть» одна из первых среди крупных холдингов ввела меры против коронавируса. Все сотрудники, чей род деятельности позволяет это сделать, перешли на удаленную работу. Все совещания проводятся в удаленном формате конференц-связи, контакт на протяжение дня поддерживается с помощью электронной почты и других каналов связи. Помимо этого, для сотрудников компании организована работа круглосуточного call-центра.

Для тех, кого эти меры не коснулись, в подразделениях установили специальные бактерицидные лампы и антисептические средства. Помимо этого, в помещениях участилась дезинфекция поверхностей.

Компания «Татэнерго» пока что не торопится отправлять сотрудников на карантин. Однако на предприятии также стараются контролировать ситуацию с пандемией: совещания проводятся с помощью видеосвязи, а все командировки за границу отменены. Любой выезд за пределы Казани по работе (например, в Москву) должен в обязательном порядке согласован с руководством.

Согласно информации из собственных источников, сотрудников одного из крупнейших интернет-провайдеров, которые выходят к абонентам, уже завтра обеспечат гелями-антисептиками. Также в планах выдача специальных медицинских масок.

Что касается торговых предприятий: в ТЦ «Мега» нам сообщили об учащении дезинфекции помещений, а также установке специальных дезинфекторов. Три из них расположены на фудкорте, еще два - на игровых площадках. При этом, торговый центр продолжает работу в прежнем режиме.

Аквапарк «Ривьера» несмотря на массовые сообщения о карантине также работает как раньше. Согласно информации из соцсетей, все поверхности в аквапарке регулярно дезинфицируются, а вода проходит трехступенчатую очистку.

2. Учебные заведения

Сообщение на официальном сайте КНИТУ-КАИ

Со вчерашнего дня на дистанционное обучение перешли студенты КНИТУ-КАИ. Следом за ними на карантин отправились студенты КФУ, КГЭУ, КГАСУ и ТИСБИ. Такой вид обучения у многих вузов продлится вплоть до начала апреля. Абсолютно все учебные заведения отменили массовые мероприятия. Практики студентов в некоторых из вузов перенесены на летний период. Также иностранные студенты КФУ могут вернуться к себе на Родину, для этого им всего лишь нужно заполнить соответствующее заявление.

В казанских школах также приняты соответствующие меры – с завтрашнего дня дети отправятся на весенние каникулы. Сообщение о переносе каникул появилось сегодня на официальном портале мэрии. Такое решение было принято в связи с многочисленными обращениями родителей с просьбами закрыть школы:

«Именно с целью профилактики принято решение перенести весенние каникулы в школах и начать их уже с 19 марта», – сообщил начальник Управления образования Ирек Ризванов.

Кроме того, в городе отменена работа учреждений допобразования, пришкольных лагерей, часть массовых мероприятий будет проводиться дистанционно.

Детские сады продолжат работу в прежнем режиме. Согласно ведомству, в них усилена дезинфекция помещений и поверхностей, введен тепловой режим и режим проветривания помещений. Всех малышей при входе в детский сад полностью осматривают, при выявлении признаков ОРВИ – отправляют домой.

3. Сфера культуры

Сообщение в официальном инстаграм-аккаунте ГСИ ГМИИ РТ

Накануне, 17 марта, министр культуры РТ Ирада Аюпова заявила, что в республике из-за ситуации с коронавирусом отменят все культурные мероприятия с участием более 50 человек. Ограничения будут действовать с 19 марта по 15 апреля.

В соответствии с этим указом с сегодняшнего дня перестает работать Галерея современного искусства, резиденция «Штаб», центр современной культуры «Смена». С 19 марта по 15 апреля прекращают показ постановок Театр им. Г. Камала, «качаловский» театр, Театр кукол «Экият», театр оперы и балеты и многие другие. Несмотря на это большинство центров культуры и искусства продолжают свою работу в онлайн-режиме. Например, пользователи могут бесплатно посмотреть виртуальные выставки на сайте ГМИИТ или спектакль на сайте «камаловского» театра. Помимо этого, представители пообещали регулярно обновлять свои соцсети и делиться с казанцами интересными фактами из мира искусства.

Также перенесены на неопределённый срок или отменены все запланированные концерты (с полным списком вы можете ознакомиться тут). Среди них многими ожидаемое выступление Тиля Линдеманна – солиста метал-групп Rammstein. К слову, компании по организации концертов оперативно ведут прием заявлений на возврат средств жителям города.

4. Сфера общественного питания

Сообщение в официальном инстаграм-аккаунте "Макдоналдс Россия"

Наверняка многих казанцев беспокоит, в каком режимебудет работать сфера общественного питания. Без паники, большинство кафе, столовых и ресторанов продолжат свою работу в прежнем режиме.

Представители сети быстрого питания «Макдоналдс» в своем официальном инстаграм-аккаунте сообщили, что в целях профилактики установили на каждой из кухонь ресторана бактерицидные лампы для сотрудников. На зоне выдачи заказа должны появиться санитайзеры, а в туалетных комнатах – антибактериальное мыло. Также раз в час проводится дезинфекция всех поверхностей, которых касается большое количество людей.

Примерно та же ситуация происходит в KFC: увеличена частота уборки и обработки всех помещений, усилены правила гигиены для сотрудников.

Для тех, кто уже опасается посещать места с большим скоплением людей, компании предлагают заказ еды на дом. В приложениях для доставки еды появилась функция «бесконтактной доставки». Она предполагает, что курьер оставляет заказ на рюкзаке у двери, а затем отходит от него и сообщает о доставке по телефону. После того, как клиент забирает еду, курьер вновь возвращается к своей работе.

К слову, местные столовые также не собираются закрывать свои двери для посетителей. В пресс-службе «Доброй столовой» заявили, что вся работа общепита полностью контролируется и адаптируется под требования ситуации.

Жители республики, недавно вернувшиеся из стран с неблагополучной обстановкой или просто обеспокоенные распространением коронавируса, могут задать свои вопросы и сообщать о дате и месте своего пребывания по номеру:

8-800-222-59-00

Звонки принимаются ежедневно с 7.30 до 20.00.