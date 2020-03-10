Скончался глава Управления административно-технической инспекции Исполкома Казани

На 49 году жизни скончался Дмитрий Кадыкеев, начальник Управления административно-технической инспекции Исполкома Казани. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Уточняется, что Кадыкеев ушел из жизни 8 марта после продолжительной болезни.

Дмитрий Кадыкеев родился в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области. Окончил Магнитогорский государственный горно-металлургический институт, с 2011 по 2015 годы работал в Администрации Приволжского и Вахитовского районов Казани, прошел путь от начальника отдела муниципального контроля до замглавы Администрации районов. В июне 2019 года был назначен начальником Управления административно-технической инспекции исполнительного комитета Казани.