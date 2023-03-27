"Устроила заплыв": блогерша в купальнике искупалась в огромной луже, затопившей поселок в Казани

Казанская блогерша устроила заплыв в купальнике в луже, затопившей местный поселок

В казанском поселке Куюки местная блогерша Люция Алеева решила привлечь внимание общественности к проблеме подтопления - поселок "топит" каждый год.

И третий раз подряд Люция в купальнике вышла к огромной в центре поселка, чтобы "опробовать водичку".

"Каждый год у жителей Куюков появляется свой собственный курорт – Куюковское море, название которого уже стало нарицательным. Всё бы ничего, но это единственная дорога, которая ведет в садик и школу. Также люди не могут проехать и попасть к себе домой", – заявила Люция.

В прошлом году после заплыва блогерши в луже коммунальщики оперативно откачали воду. Сейчас местные верят, что девушка поможет своим перфомансом откачать потоп и в этом году.