Валдис Пельш заставил татарстанских министров угадывать нацпроекты

Необычное поздравление для женщин организовали в Доме правительства Татарстана. В республиканском совещании принял участие известный шоумен Валдис Пельш. Он провел игру наподобие "Угадай мелодию".

За музыкальную составляющую отвечало задание "Угадай песни Татарстана", помимо песен, министров заставили угадывать названия национальных проектов и проверили их на знание коллег в задании "Угадай министра", пишет "Бизнес Online". О том, справились ли участники игры с заданием, не сообщается.

Напомним, накануне международного женского дня в Казани подвели итоги конкурса "Женщина года". Среди победителей - мать восьмерых детей и работница завода с 45-летним стажем.