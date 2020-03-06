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Фото ProKazan.ru

8 детей или 45 лет на заводе: как стать в Казани «Женщиной года»

Cегодня, 18:18 21 0 Автор: prokazan.ru
И еще 6 условий для победы в городском конкурсе

Сегодня в Казани стали известны имена победителей городского конкурса "Женщина года. Мужчина года: женский взгляд".

Конкурс проводится с 1995 года. Ежегодно в нем принимают участие жители города, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие Татарстана, в поддержку культуры, воспитания подрастающего поколения, укрепления института семьи. В конкурсе предусмотрено 8 номинаций для женщин и 2 - для мужчин.

Награды выдающимся женщинам и мужчинам Казани вручал Мэр города Ильсур Метшин

В начале выступления он поздравил всех женщин с предстоящим Международным женским днем.

"Подобно цветам вы украшаете наш мир, согревая его теплом своих сердец. Мы искренне благодарны вам за благополучие семейного очага, за заботу о родных и близких, воспитание наших детей и вашу поддержку. Мы ценим вклад каждой из вас в те достижения и результаты, которыми гордится наш город.

Ваши труд, забота и внимание давали нам силы для новых свершений. Именно на женщинах, на ваших любви, силе, терпении, преданности и позитивном мышлении испокон веков держалась наша земля", – сказал мэр города.

Перед церемонией награждения победителей городского конкурса И.Метшин вручил 3 ветеранам юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Звания "Женщина – мать" удостоились две многодетные жительницы Казани – мать шестерых детей Светлана Столяренко и мать 8 детей Гузель Раскалеева. 

В номинации "Женщина культура и духовность" победу одержали руководитель студии ИЗО в ДК жилого массива Красная Горка Динара Хакимова и профессор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Маргарита Коварская.

Екатерина Борисова, креативный директор дома моды Katya Borisova, получила звание "Женщина - бизнес-леди"

В номинации "Женщина – лидер" отличились директор благотворительного фонда "Лига добрых людей", координатор проекта "Равные возможности детям", член регионального штаба российского движения "Народный фронт" Лилия Мухаметзянова и ведущий специалист по работе с молодежью Казанского порохового завода Алия Сунгатуллина.

Звания «Женщина – пример года» удостоились управляющая торговым центром "МЕГА Казань" Лиана Сиразетдинова и заведующая Центральной детской библиотекой Ольга Лебедева.

В номинации "Моя судьба – моя профессия" одержали победу слесарь-сборщик двигателей 5-го разряда Казанского моторостроительного производственного объединения Анна Баталова и аппаратчик химводоочистки 4-го разряда, председатель цехового профсоюзного комитета "Казаньоргсинтеза", ветеран химической отрасли Татарстана Елена Губайдуллина.

Звание "Женщина-ученый" получила профессор Казанского национального исследовательского технологического университета Венера Хамматова. 

А в номинации "Героиня третьего возраста" победу одержала труженица тыла Райха Слатинская. С 1943 года она работала на КАПО им.Горбунова, прошла путь от кладовщицы до инженера-конструктора и была награждена медалью "За доблестный труд в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг.".

Победительницами в этой номинации также стали ветеран труда "Казэнерго" Ирина Зараменских и экскурсовод музея Казанского оптико-механического завода, ветерану труда Светлана Панина. 

Особого признания удостоена директор благотворительного фонда "Альпари" Наталья Гилазева. 

Звание "Мужчина – лидер" получил  директор УК "Заречье" Ильсур Хисматуллин.

В номинации "Мужчина – благородное сердце" победу одержал певец, народный артист Татарстана, заслуженный артист России, благотворитель Салават Фатхутдинов. 

Торжественное мероприятие сопровождалось творческими номерами лучших коллективов города. На церемонии вручения наград любимец публики Салават Фатхутдинов песней поздравил всех женщин с Международным женским днем. Поздравить женщин с помощью вокального номера решили и члены городской Думы. 

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