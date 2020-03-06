В Минздраве РТ опровергли информацию о выписке пассажиров Diamond Princess из больницы Казани

В Министерстве здравоохранения Татарстана опровергли информацию о том, что часть пассажиров "коронавирусного" лайнера выписана из республиканской инфекционной больницы.

"6 марта в ряде СМИ появилась недостоверная информация о том, что пациенты, поступившие 23 февраля в Республиканскую клиническую инфекционную больницу МЗ РТ, выписаны. Министерство здравоохранения Республики Татарстан официально заявляет: пациенты продолжают находиться под контролем врачей. Состояние 8 человек оценивается как стабильное" - говорится в официальном сообщении министерства.

Напомним, что 8 россиян поступили в казанское медучреждение 23 февраля, срок пребывания на карантине заканчивается 8 марта.