На улице Баумана в Казани волейболистка женского клуба "Динамо" Ольга Бирюкова устроила шуточный "одиночный пикет". Девушка вышла с тремя картонными табличками. На них она попросила не спрашивать о ее росте, объяснила, что причина высокого роста - это генетика, а также подчеркнула, что не играет в баскетбол.

Судя по всему, сподвигли девушку на этот поступок частые расспросы о ее росте.

"Хорошая баскетболистка пропадает"

"Наверху воздух чище!" - комментируют пользователи соцсетей фотографии.

Отметим, что рост девушки составляет 193 сантиметра. За казанский волейбольный клуб она играла в с 2011 по 2014 годы, в 2015, с 2016 по 2017 годы и вернулась в клуб в 2019 году. В составе сборных России она участвовала в чемпионате мира 2018 года, была серебряным призером Мирового Гран-при и победителем Кубка Ельцина в 2015 году.