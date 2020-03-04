За день под колеса машин в Казани попали четверо пешеходов. У всех в итоге - травмы головы

На дорогах Казани за сутки пострадали четверо пешеходов. Об этом рассказали в Госавтоинспекции РТ.

По данным ведомства, 3 марта около 11 утра на Чуйкова пенсионер на "Рено" сбил пожилого мужчину, который шел по "зебре". 76-летний пешеход госпитализирован с серьезными травмами головы. Еще одна пенсионерка попала под колеса КАМАЗа около 16 часов. Грузовик сбил 88-летнюю женщину, когда она переходила дорогу на улице Ершова на красный свет. После этого КАМАЗ врезался в знак "Пешеходный переход", женщину с сотрясением доставили в больницу.

В 18:40 на улице Шуртыгина пострадала 70-летняя жительница Казани. Женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил водитель "Лексуса". Пострадавшую отправили в медучреждение с сотрясением мозга. Около 23 часов на улице Фучика под колеса "Лады Гранты" попал 50-летний гражданин, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. Он также госпитализирован с травмой головы.

Напомним, ранее корреспондент ProKazan.ru выяснял, куда торопятся казанские бабушки и почему переходят дорогу в неположенных местах.