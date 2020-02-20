В Татарстане задержали 19 участников преступной группировки. Они нападали на бизнесменов

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД РТ выявили преступную группу из 19 человек, они совершали тяжкие и особо тяжкие преступления на территории республики в отношении предпринимателей. Всего насчитывается 25 таких эпизодов, сообщают в пресс-службе МВД РТ.

Для данной организованной группы присущи следующие черты: наличие лидера, тщательный подбор и распределение участников по возрастным группам, в каждой из которых также имелись лидеры из числа старших, назначение участников за каждым определенным видом преступной деятельности, распределение ролей при совершении преступлений, наличие "общака", который ежемесячно пополнялся за счет внесения участниками организованной группы ежемесячных платежей, а также за счет средств, полученных в результате совершения имущественных преступлений.

12 задержанных взяты под стражу. Возбуждено уголовное дело по 10 статьям: "Незаконный оборот наркотиков", "Незаконный оборот оружия", "Кража", "Грабеж", "Вымогательство", "Разбой", "Хулиганство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", "Неправомерное завладение автомобилем", "Угроза убийством". В отношении 7 человек возбуждено уголовное дело по статье "Бандитизм".