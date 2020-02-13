Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии, где находится семья из Казани, выросло до 219

Власти Японии заявили, что число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло на 44. На данный момент подтвержденных случаев заболевания уже 219. Отмечается, что среди новых заразившихся 29 граждан Японии и 15 иностранцев, гражданство не уточняется, пока неизвестно, есть ли граждане России среди новой группы инфицированных, сообщает ТАСС.

Власти приняли решение эвакуировать пожилых пассажиров лайнера раньше срока окончания карантина – напомним изоляция заканчивается 19 февраля. Всего на борту судна 3,6 тысячи человек из 50 стран, среди них 24 россиянина, включая четырех человек из Казани.

Напомним, лайнер отправился в двухнедельный круиз 20 января, 4 февраля он должен был завершиться, но выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. Минздрав Японии потребовал оставить судно на 14-дневный карантин.