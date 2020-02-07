Следком РФ назвал предварительные причины падения вертолета под Казанью

В Следственном комитете РФ назвали предварительные причины падения вертолета Bell 407 под Казанью 7 февраля.

Как сообщают в ведомстве, трагедия могла произойти из-за ошибки пилотирования, технической неисправности, а также неблагоприятных метеоусловий.

Напомним, что в пятницу днем с радаров исчез вертолет, принадлежащий депутату Госдумы Айрату Хайруллину. Позже спасатели установили, что он упал на лед Камы в Лаишевском районе РТ. От удара он получил сильные повреждения. На борту находились три человека: сам Айрат Хайруллин, он в результате крушения погиб,а также его помощник и пилот вертолета. Их с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Позже в сети появились фотографии и видео с места происшествия, а также рассказы очевидцев, заставших последние минуты полета.

На месте работают опытные следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.