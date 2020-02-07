«Уйди с дороги, он сейчас точно упадет»: очевидцы рассказали о падении вертолета Хайруллина

Жители РТ, ставшие очевидцами последних минут перед падением вертолета, на борту которого находился Айрат Хайруллин, поделились увиденным в соцсетях.

"...видел лично этот вертолёт когда шёл с работы, удивился ещё что он так низко летает, шёл у военкомата в сторону гимназии, разговаривал с другом по видео связи и показывал ему его, он когда увидел и сказал ещё, уйди от дороги он сейчас точно упадёт"

"Он кружил над центром над камой много раз" - сообщают пользователи соцсетей.

Напомним, что днем 7 февраля в Лаишевском районе упал вертолет Bell 407, принадлежавший депутату Госдумы, экономисту и бизнесмену Айрату Хайруллину. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.