Соцсети: в крушении вертолета под Казанью выжили двое

Сегодня, 7 февраля, под Казанью разбился вертолет с тремя людьми на борту. Об этом сообщили в МЧС РТ. Также сообщалось, что на борту находился Айрат Хайруллин, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия".

По данным телеграм-канала Mash, выжили два человека.

"Двоих выживших привезли на берег на воздушной подушке. Пилот и помощник депутата находятся в крайне тяжелом состоянии, оба без сознания, опросить их сейчас невозможно — их передали в руки медиков. А вот тело Хайруллина достать не смогли — оно зажато под вертолетом. Из основных разрушений летательного аппарата — хвост и винт" - сообщает канал.

Напомним, что вертолет Bell 407 упал 6 км юго-восточнее г. Лаишево​ Лаишевского муниципального района Вертолет летел в поселок Матюшино.