Владелец разбившегося под Казанью вертолета Айрат Хайруллин погиб

Под Казанью сегодня, 7 февраля, разбился вертолет депутата Госдумы и экономиста Айрата Хайруллина. О трагедии сообщили в МЧС РТ, также в ведомстве подтвердили, что один человек погиб, еще двое доставлены в больницу.

Информацию о гибели Айрата Хайруллина ТАСС подтвердили в Госдуме.

Напомним, что вертолет Хайруллина пропал с радаров в 16:21 7 февраля, он летел из поселка Левашево Алексеевского МР в поселок Матюшино. Спасатели нашли место крушения, двоих человек - помощника депутата и пилота - госпитализировали, самого Хайруллина, как утверждают телеграм-каналы, зажало под вертолетом.