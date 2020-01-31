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Следком РТ назвал предполагаемую причину пожара, в котором погиб пятилетний малыш

Cегодня, 15:57 46 0 Автор: prokazan.ru

Мальчик, погибший при пожаре в Альметьевском районе республики, мог устроить пожар в доме. Как сообщили в Следкоме, предположительно, перед возгоранием он играл со спичками.

Напомним, что 30 января 2020 года в ходе тушения пожара в одном из домов на улице Юлдашова села Кичучатово Альметьевского района было обнаружено тело 5-летнего мальчика. По данному факту Следком РТ возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"По предварительной версии, в этот день отец семейства ушел на работу, супруга вместе с тремя сыновьями остались дома. Женщина решила приготовить еду и вышла на кухню. Дети находились в комнате, при этом 14-летний и 11-летний сыновья смотрели телевизор, а младший предположительно стал играл со спичками. В какой-то момент произошло возгорание, на крики детей прибежала мать и попыталась потушить огонь. Старшие сыновья выскочили из дома, один из них побежал за отцом. Женщина решив, что все дети выбежали на улицу, также покинула дом. Однако, не найдя младшего ребенка, она попыталась вернуться в помещение, но не смогла, поскольку все было объято пламенем" - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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комментарии

Горожанин
0
31 января 2020
17:01
спички - причина пожара. запретить спички!!! )))

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