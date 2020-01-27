В Казани 12 человек нашли у себя симптомы коронавируса

С 22 по 26 января в Казани зафиксировали 12 обратившихся с подозрениями на коронавирус, 6 из них госпитализировали. Об этом сегодня сообщил на аппаратном совещании заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

У 10 человек взяты анализы, которые исключили заболевание. Двум пациентам поставили диагноз "острая кишечная инфекция". На данный момент ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания в Казани, в республике и в целом по России не зафиксировано.

При этом мэр города Ильсур Метшин поручил усилить профилактическую работу в республике:

"У Казани прямое авиасообщение с Китаем. Кроме того, у нас много китайских студентов. Сейчас начинаются зимние каникулы и наверняка некоторые из них захотят съездить домой, поэтому мы должны постоянно держать ситуацию на контроле. Это та ситуация, когда лучше лишний раз перестраховаться, чем пропустить вирус. Контролируются все узловые транспортные пункты: и железнодорожный вокзал, и аэропорты. Я прошу продолжать профилактическую работу и в ежедневном режиме докладывать мне информацию о ситуации", - отметил Метшин.