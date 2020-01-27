В Казани семьи разводятся реже, чем в других городах - миллионниках Поволжья

Столица Татарстана имеет самое низкое соотношение разводов к заключенным бракам среди городов-миллионников Поволжья на протяжении последних 10 лет. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

В 2019 году в городе было заключено 10423 брака, эта цифра не слишком отличается от предыдущего года. Чаще всего вступают в брак молодые люди от 25 до 34 лет. В 2019 году был зарегистрирована самая взрослая пара – жениху исполнилось 88 лет, а невесте – 81 год.

Количество разводов также практически не изменилось и составило 4810 пар. По статистике, чаще всего расстаются молодые семьи, прожившие совместно не более пяти лет.

Как отметили в мэрии, в отделах Управления ЗАГС совместно с психологами КЦСО "Доверие" с 2016 года ведется работа по профилактике расторжения брака в рамках проекта "Сохраним семью". В прошлом году благодаря этой работе удалось сохранить 99 семей.