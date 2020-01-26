Победительницей конкурса по чтению Корана стала девочка с Урала

В Татарстане завершился Всероссийский конкурс чтецов Корана среди женщин. По данным Духовного управления мусульман республики, победительницей стала 12-летняя Омина Сатторова из Магнитогорска, Челябинская область. Девочка в качестве приза получила путевку в Умру - малое паломничество, связанное с посещением Мекки.

Всего участие приняло около полусотни чтецов из Пензы, Оренбурга, Магнитогорска, Башкирии, Мордовии, Тюмени, Казани и районов Татарстана. В жюри вошли преподаватели Корана, исламских наук и арабского языка из РТ. В двух номинациях были награждены 6 человек, они получили в подарок ноутбуки и сотовые телефоны, бытовую технику, книги и другие призы.