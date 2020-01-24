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Фото ProKazan.ru

«В тюрьме я научился работать с людьми»: «каминг-аут» казанского бизнесмена-татуировщика

Cегодня, 11:58 28 0 Автор: prokazan.ru
Что будет, если не слушаться взрослых

В январе исполнилось 7 лет казанской студии татуировок "Хорошая работа". А сегодня предприниматель, владелец студии Эдуард Сармаев раскрыл корреспонденту ProKazan.ru свои секреты.

Эдуард, откуда появились деньги, бизнес?

"С работы бабки появились. Родом я из Заинска. В Заинске я был обычным чуваком, таким, как все, которые ходят в училище, учатся на сварщика, потому что так надо, потому что родители так жили. Я сварщик, учился 2,5 года. Мне оставалось 1,5-2 месяца до конца обучения. Пришел в училище и сказал, что я ухожу. Мне все надоело, варить я не научился за это время, не получил любви к образованию. Я бросил учебу и пошел работать. Мне было 17-18 лет".

Что случилось потом?

"В моей жизни произошли значительные перемены. Я пошел по уголовному делу. Меня осудили. Осудили за драку. Тогда были молодежные группировки. Не поделили мы кое-что. Человек попал в больницу и позже скончался. И мне дали 6 лет строго режима.

У меня не было приводов в милицию до этого вообще. Я был нормальным ребенком, троечником, конечно. Для меня это был дикий стресс, так как я был обычным человеком. С бандитами никогда не дружил, не общался. Никакого представления о тюрьме у меня не было.

Если осудили, значит, было, за что. Я в этом участвовал, пускай, с сбоку припека, но я нес ответственность за это. Наверное, хорошо, что я пошел по делу один, так как, чем больше человек участвует, тем больше срок. Пришлось взять вину на себя".

Фото: социальные сети

И как там?

"Отлично. Честно.

Зона была нейтральная, всем хорошо было. Красная зона — это там, где вся жизнь регулируется администрацией, а черная зона — это там, где весь контроль идет от осужденных. Ну, сейчас такого нет. 

Для многих, кто спрашивает меня, это что-то страшное, что-то дикое, где ломают судьбы, где человек становится только хуже, где люди не меняются. Для меня это было превосходное время. За эти 4 года я из Эдуарда Сармаева превратился в Эда Сармая, научился работать с людьми, с коллективом, взаимодействовать с разными людьми, научился не реагировать на идиотов, научился управлять идиотами, научился слушать людей. За четыре года я очень многое познал".

Чем конкретно ты занимался в колонии?

"Все думают, что в тюрьме сидят, лежат, ходят, ничего там не происходит. Но я там не сидел без дела, постоянно с кем-то общался, что-то делал, работал. За эти 4 года чего я только не делал.

Сначала я попал в крольчатник. Там сидели только заинские, они разводили кроликов. Потом попал в строительный цех, потом в другой цех. Начал прокачивать себя как ремесленник, попал в сувенирный цех. Там я начал резать нарды, рисовать картины, выжигать, резать шахматы, заниматься производством сувенирной продукции, начал делать наколки. Их делал для того, чтобы выйти на нишу взаимодействия с людьми, чтобы встать на комфортную ступень, где меня не будут трогать. Всем делал наколки.

Потом я занял должность бригадира в сувенирном цеху. В моем подчинении было 25 человек. С ними я учился быть тем, кем я сейчас являюсь. Сейчас я взаимодействую с молодыми ребятами, а там - с уголовниками - рецидивистами. А по ощущениям никакой разницы нет". 

Эдуард, случались ли у тебя конфликты с другими заключенными?

"Однажды у меня был конфликт. Один человек меня очень сильно оскорбил в присутствии всей моей бригады. Он назвал меня "петухом". Мне пришлось подраться прямо в тюрьме. Чтобы удержать свой авторитет, нужно было что-то предпринимать. Это не как на воле. На воле тебя могут назвать любым словом, и ты скажешь: "Ради Бога!" А в тюрьме это волнует всех.

На токарном станке я выточил биту. Пришлось. Я боялся. Большая часть срока была отбыта, оставалось немножко, на свободу хотелось.

Он был борцом. Он отнял у меня биту, я от него убежал, чтобы не быть избитым. За мной приходит целая бригада помощников. Окружают меня эти 18 человек. Этот чувак и их старшина ко мне идут. Старшина крутит, а тот начинает избивать. Все остальные просто стоят.

Когда меня повели в изолятор, все вышли из бараков. Я был весь в крови, а это инцидент в колонии.

Из изолятора я вышел героем.
Когда я вышел, те люди, которые тогда пришли меня бить, сказали мне, что они не знали, что нужно было бить именно меня. Сказали, когда увидели меня, у них рука не поднялась. Они все мне были должны, я им всем были наколки".

Фото: социальные сети

С какими проблемами ты сталкивался из-за факта заключения в своей биографии?

"Мне сейчас непросто с этим. Когда разговор касается моего прошлого, я не всегда могу открыться. Многие пугаются этого. Отворачиваются.

Я никогда не слушался взрослых. Я хотел учиться на своих ошибках. И эти ошибки привели меня туда, куда они меня привели. В тюрьме я научился слушать взрослых людей. Обидно, что я научился этому не до этого, а только там. Учился я там долго, без связи с родными, близкими. Всеми моими близкими были мужики, которые сидят не по первому разу.

Когда я освободился, я вынес урок: нужно учиться не только у взрослых, но еще и у детей, у людей, кто моложе тебя. Я у трехлетнего сына учусь быть человеком. Дети всегда говорят правду, ничего не усложняют, всегда располагают энергией для действий. Он не устает и говорит мне: "Не уставай". Не уставать ты можешь только тогда, когда занимаешься любимым делом.

Для того, чтобы это осознать, не нужно ехать в тюрьму на несколько лет, нужно слушать родителей, братьев, слушать сестренок, соседей, меньше говорить. Человека определяют его поступки, а не слова. Я бы никому не пожелал видеться со своими родными всего лишь 2 раза в год, как в тюрьме. Большое счастье видеться с ними, когда ты хочешь, а не тогда, когда у тебя есть возможность. Надо быть добрым, приносить больше пользы людям, меньше врать. Перестанешь врать себе - перестанешь врать людям. И все будет хорошо".

Что было, когда ты освободился?

"Я освободился по УДО, за хорошее поведение. На свободе первые 2 месяца было скучно. Я вернулся в Заинск, в профессию сварщика. Я не хотел совершать ничего противозаконного, но мне просто было скучно.

Пришла новость, что мой мастер по сувенирному цеху тоже освободился, переехал в Казань, устроился на работу реставратором. Он позвал меня в Казань. Мне надоело уже сварщиком работать, я тогда работал продавцом. Там я научился продавать. Я понял, что это очень крутые знания. Эти знания наложились на те, что я приобрел за срок отбывания. Поработал 8 месяцев и переехал в Казань.

В Казани мне не было скучно. Другой город, другой воздух. Это было примерно 10 лет назад. Я устроился менеджером по продажам. Отшлифовал свои навыки.

Начал делать дома наколочки за 100-200 рублей. Делал все самодельной машинкой из струн. Потом мне подарили профессиональную машинку. Расходов прибавилось. Приходилось покупать не струны, а иглы. Начал поднимать цены. А так как татуировщиков тогда в Казани было немного, из-за ценовой политики ко мне контингент приходил пацанский. Народу было очень много. Я понял, что выходных мне на это не хватало. Мог сколотить за 2 дня 5000 рублей. А на работе за месяц получал 15 000.

Я начал общаться с владельцем тату-студии Денисом. Он меня пригласил к себе работать". 

Фото: tattoo-russia.ru

Как ты открыл свое дело?

"Я сидел дома, понимал, что у меня клиенты прибавляются, я наращиваю ценник. Чем выше я делал ценник, тем больше клиентов у меня становилось. Пришла идея самому воспитать ребят, которые бы работали в определенных стилях.

Мы с бывшей женой рассчитали бюджет, нашли помещение. Мне нужно было полмиллиона. Она взяла эти деньги в кредит. Мы отдавали их три года банку.

Студия у нас считалась немаленькой. Я работал, жена бывшая работала. Первая студия была на Петербургской. Когда в студии стало 7 мастеров, мы переехали на Пушкина. Сейчас у нас 20 сотрудников.

У нас есть еще студия колористики. Скоро к нам придет работать косплейщик, который косплеит девочек.

Надеюсь собрать мощную команду, которая будет двигаться в заданном направлении, несмотря на "качку". Не ломимся с корабля, как крысы, а нормально работаем, чтобы студия входила в топ-3 лучших по России.

7 лет я пытаюсь вырастить партнера, с которым мы откроем студию, который будет мое видение, мою философию продвигать. Если нас будет двое, влияние будет больше, город будет завоевать проще".

Фото: toptatto.ru

Хватает ли на всех работы?

"Хватает. Хорошо было бы, чтоб клиентов было бы побольше. Но не закрылись же, 7 лет существуем.
В последнее время спрос на татуировки падает. С каждым годом становится все больше мастеров.

Прикол в том, что мастера по сути своей являются потребителями. Они делают реализм. Они не развивают стилистику. Проблема в том, что люди не хотят развиваться, предлагать клиентам что-то новое.

Сейчас юное поколение становится татуировщиками. Они аморфные, не хотят развиваться, мечтают уехать из страны, потому что страна у нас плохая, все коррумпировано. Пацан молодой мне рассказывал, что в Татарстане ужасные дороги, хотя не был нигде больше. Чувак, ты выйди за пределы Татарстана, посмотри, что там. Куда бы ты не поехал, тебе везде будет плохо, ты же свой мозг туда везешь. Я хочу думать, что у нас в стране все прекрасно, у нас могли бы воровать больше, но не воруют.

Я так люблю Казань. Люди прекрасные. Я общаюсь с разными людьми. Они все позитивно настроены. 

Фрилансеры, самозанятые говорят мне о том, что у нас большие налоги, а зачем нам платить, если они воруют. А тебе не кажется, что ты у страны воруешь, не отдаешь свою часть, паразитируешь?"

Много ли ты зарабатываешь?

"Я провожу мастер-классы, семинары, я делаю сам татуировки, я продаю оборудование, у меня своя студия. У меня очень много молодых мастеров, которые не окупают свои места. Говорить о заработке я не могу, так как каждый месяц я пытаюсь выжать из этих каналов все, чтобы эти молодые мастера остались развиваться дальше. Я зарабатываю ровно столько, сколько мне хватает".

Считаете ли вы себя лучшей студией татуировок в городе?

"В Казани и Татарстане мы лучшие. В Поволжье, может, мы находимся в топ-3. А по России, наверное, входим в топ-10".

Уже есть "Good job hair", "Хорошая работа", что еще хочется открыть?

"Кофейню на тату - тематику. Очень интересная идея. Ребята из Москвы оценили этот вариант. Я начал искать денег, а пока искал денег, студию трясти начало. Потому что у меня нет зама. Я один нес на себе большой груз.

Еще я хочу открыть барбершоп. Я устал платить деньги за стрижки".

Ты счастлив?

"Да. Сейчас я счастлив. Я начал учиться. Много хвостов, которые я не доделал. Вот это меня тревожит".
 

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16:12, 22.01.2020
В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020
В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
13:25, 16.12.2019
В Пермском крае школьница убила собаку электрошокером
17:59, 15.12.2019
В Нижегородской области депутат на открытии школы подарил чиновникам вазелин
08:22, 10.12.2019
С 2020 года WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
20:12, 05.12.2019
В институте Pantone назвали главный цвет 2020 года
21:15, 03.12.2019
В Белгороде взорвался жилой дом
17:05, 03.12.2019
С 2020 года россиян переведут на электронные трудовые книжки
16:10, 02.12.2019
Траур в Забайкалье: ДТП с автобусом унесло жизни 19 человек
15:19, 02.12.2019
В парке Екатеринбурга нашли тело мальчика, которого родители воспитывали плеткой
22:19, 30.11.2019
Во время аварии погиб пилот: под Новороссийском сегодня утром разбился вертолет
21:58, 30.11.2019
Соцсети: драка учителя с учеником попала на видео
18:49, 29.11.2019
Роскомнадзор опубликовал список СМИ, которые распространяют фейковые новости
18:28, 29.11.2019
Школьник избил таксиста и угнал его автомобиль
17:04, 28.11.2019
Малоимущую семью с ребенком из Новосибирска оставили жить в дырявом доме
16:31, 28.11.2019
«Я до последнего не верил»: ребенок умер из-за увольнения уникального врача
15:06, 28.11.2019
Дойти до финала: жена футболиста увеличила компенсацию с 10 до 42 млн руб
16:43, 21.11.2019
Путин назвал новые правила прохождения медкомиссии чушью
15:29, 21.11.2019
При ухудшении здоровья водителей будут лишать прав без суда
16:58, 18.11.2019
Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем