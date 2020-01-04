МЧС РТ: пожар в жилом доме в Куюках произошел не из-за салюта

В МЧС назвали причину пожара в Куюках. Там сгорел жилой дом, как ранее утверждали в соцсетях, из-за попадания салюта.

Как пояснили в ведомстве, в 19.19 2 января поступило сообщение о пожаре в селе Куюки Пестречинского района, по ул. Тукая, 19. Горели частная баня и гараж под одной крышей, частично кровля частного дома на общей площади 170 кв.метров. Открытое горение ликвидировали в течение часа, пострадавших нет, сообщают в МЧС.

В ходе дознания установлено, что причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. При осмотре места пожара установлено, что очаг пожара расположен на западной стене внутри гаража. С места очага пожара изъяты фрагменты медных электрических проводов с шарообразным оплавлением и фрагменты электрообогревателя.