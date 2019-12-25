«Одна треть ложки была в глазу»: казанские врачи рассказали о новогодних травмах

По статистике, количество обращений в больницы с травмами в праздничные дни увеличивается на 20-30 %.

25 декабря в Казани состоялась пресс-конференция, посвященная профилактике травматизма в новогодние каникулы. На конференции выступили специалисты травматологических отделений РКБ и ДРКБ и врач-офтальмолог.

"Дети опрокидывают на себя чайники, кастрюли с борщом, чашки с бульоном".

Наиболее характерными травмами в новогодние праздники являются переломы, полученные из-за гололедицы, сообщил заведующий приемным отделением травма-центра РКБ Саяр Сиразитдинов:

"Люди не сразу могут приспособиться к ухудшению погодных условий. Начинают спешить, не смотрят под ноги. В связи с этим увеличивается количество обращений в травматологию. Чаще всего преобладают амбулаторные травмы - травмы костей предплечья, в области голеностопного сустава, вывихи, переломы, растяжения. Травмы возникают от падений на вытянутую руку. Человек рефлекторно пытается удержать равновесие, вытягивает руку и всем весом падает на верхнюю конечность, получает перелом лучевой кости".

Чаще всего к ним за помощью обращаются лица трудоспособного возраста, отметил травматолог — ортопед. Дети составляют 15-20% от количества обратившихся. Нередки травмы среди пенсионеров.

Врач дал несколько советов пожилым людям:

"Лицам пожилого возраста при непогоде желательно воздержаться от выхода на улицу. Если приходится выйти, надо подобрать обувь на плоской, шероховатой подошве. Советую держаться за поручни (у подъезда). Падать лучше на бок".

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением ДРКБ Алексей Глушков констатировал, что дети могут получить травму, находясь в любом месте. Врач отметил особую опасность батутных центров, где зачастую дети остаются без присмотра:

"Через некоторое время (после посещения батутного центра) ребенок жалуется на боли в спине, приезжают в больницу, делают снимок, обнаруживается компрессионный перелом позвонка. Ребенок выбывает на целый год из обычной жизни".

Большой проблемой Глушков назвал использование детьми гаджетов и наушников на улице:

"Дети, когда ходят по улице с наушниками, уткнувшись в телефоны, они ничего не видят, ничего не слышат. Они могу получить любую травму: подскользнуться, попасть под машину".

Врач упомянул еще одну причину, из-за которой дети и подростки травмируются:

"Молодежь ходит в кроссовках. Кроссовки - это летняя обувь, она на силиконовой подошве, она очень скользкая. Они приходят с переломами предплечий, ключиц, лодыжек".

Травм, полученных в результате катания на тюбингах стало меньше, однако среди детей увеличивается количество ожоговых травм:

"В преддверии новогодних праздников родители буду готовить разные яства. Дети опрокидывают на себя чайники, кастрюли с борщом, чашки с бульоном. Получают ожоги 50-70% тела".

Травматолог призывал родителей не оставлять детей без присмотра.

"Одна треть ложки была в глазу".

В новогодние каникулы пациенты обращаются в больницу с травмами, полученными от взрыва петард и хлопушек, рассказала врач-офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы Элина Минхузина. На данный момент с подобными травмами в больницу обратилось 2 человека.

Офтальмолог рассказала о случаях из личной практики, произошедших в праздничный период:

"Был пациент, которому частички петарды попали в глазное яблоко. Всю (новогоднюю) ночь удаляли частицы с глазного яблока. Зрение данного пациента не было до конца восстановлено. Химический ожог не подвергается полному излечению".

Второй случай произошел из-за алкоголя:

"В прошлом году был такой случай: в результате алкогольного опьянения люди потеряли над собой контроль. Один участник ссоры нанес другому столовом прибором удар в глаз. Одна треть ложки была в глазу".

Травмировать глаза можно и при обычных обстоятельствах, например, при игре в снежки. Врач посоветовала беречь глаза от ударов, при катании в горах или в лесу использовать очки с ультрафиолетовой защитой, избегать обморожения лица.

В случае получения травмы глаз, промывать их проточной водой нельзя, снег прикладывать к глазам также не рекомендуется. Нужно наложить на травмированную область стерильную повязку и привезти пострадавшего в больницу.

Врачи напоминают, при получении травмы следует обратиться за помощью в ближайшую больницу или вызвать скорую медицинскую помощь, а не заниматься самолечением.

График работы лечебных учреждений в новогодние праздники можно найти здесь.