Прокуратура назвала виновных в участии школьников в скандальных учениях МВД в Татарстане

Прокуратура Татарстана завершила проверку по факту проведения скандальных учений с привлечением школьников в Новотроицкой школе.
Изначально планировалось, что занятия для тренировки действий по пресечению массовых беспорядков продут в парке «Солнечный». В них должны были участвовать 25 полицейских и актив Новотроицкого сельского поселения – последние привлекались в качестве статистов-«правонарушителей».
В итоге учения перенесли на территорию школы, а статистами выступили 12 девятиклассников. В сообщении прокуратуры отмечается, что во время занятий присутствовали директор школы и классный руководитель школьников.
«Как выяснилось, решение о переносе учений на территорию школы было принято сотрудником отдела полиции, который был назначен руководителем тактико-строевого занятия. Свои действия он объяснил отказом главы Новотроицкого сельского поселения в предоставлении территории парка отдыха "Солнечный" из-за проведения там работ по подготовке к предстоящим новогодним мероприятиям», - говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве заключили, что привлечение школьников к учениям было незаконным, администрация школы и должностные лица районного МВД поставили под угрозу безопасность детей. Виновен и районный отдел образования, сотрудники которого не обеспечили надлежащий контроль и пресечение подобных действий со стороны школы. Добавим, что начальник отдела образования Тукаевского района в понедельник написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Прокуратура внесла в адрес главы района и начальника районного МВД представления о дисциплинарной ответственности виновных лиц. Материалы проверки передали в следственные органы для уголовно-правовой оценки случившегося.
Напомним, вчера министр внутренних дел России Владимир Колокольцев распорядился уволить виновников привлечения школьников к учениям, а министру МВД Татарстана Андрею Хохорину выписать предупреждение о неполном служебном соответствии.
комментарии
С использованием служебного положения, организованной группой, с заранее заготовленными средствами нападения (дубинками и проч.), с использованием транспортных средств (они же не пешком в школу пришли), с как высянилось потом - заранее заготовленной "крышей" в виде прокуратуры, следтвия и своего начлаьства которое их открыто крышует.
По совокупности - "организация вооруженного бандформирования".
С использованием служебного положения, организованной группой, с заранее заготовленными средствами нападения (дубинками и проч.), с использованием транспортных средств (они же не пешком в школу пришли), с как высянилось потом - заранее заготовленной "крышей" в виде прокуратуры, следтвия и своего начлаьства которое их открыто крышует.
По совокупности - "организация вооруженного бандформирования".