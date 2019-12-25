Прокуратура назвала виновных в участии школьников в скандальных учениях МВД в Татарстане

Прокуратура Татарстана завершила проверку по факту проведения скандальных учений с привлечением школьников в Новотроицкой школе.

Изначально планировалось, что занятия для тренировки действий по пресечению массовых беспорядков продут в парке «Солнечный». В них должны были участвовать 25 полицейских и актив Новотроицкого сельского поселения – последние привлекались в качестве статистов-«правонарушителей».

В итоге учения перенесли на территорию школы, а статистами выступили 12 девятиклассников. В сообщении прокуратуры отмечается, что во время занятий присутствовали директор школы и классный руководитель школьников.

«Как выяснилось, решение о переносе учений на территорию школы было принято сотрудником отдела полиции, который был назначен руководителем тактико-строевого занятия. Свои действия он объяснил отказом главы Новотроицкого сельского поселения в предоставлении территории парка отдыха "Солнечный" из-за проведения там работ по подготовке к предстоящим новогодним мероприятиям», - говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве заключили, что привлечение школьников к учениям было незаконным, администрация школы и должностные лица районного МВД поставили под угрозу безопасность детей. Виновен и районный отдел образования, сотрудники которого не обеспечили надлежащий контроль и пресечение подобных действий со стороны школы. Добавим, что начальник отдела образования Тукаевского района в понедельник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Прокуратура внесла в адрес главы района и начальника районного МВД представления о дисциплинарной ответственности виновных лиц. Материалы проверки передали в следственные органы для уголовно-правовой оценки случившегося.

Напомним, вчера министр внутренних дел России Владимир Колокольцев распорядился уволить виновников привлечения школьников к учениям, а министру МВД Татарстана Андрею Хохорину выписать предупреждение о неполном служебном соответствии.