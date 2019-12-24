Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинги банка «Открытие» и повысило базовую оценку его кредитоспособности.

Долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах по необеспеченным долговым обязательствам первой очереди и депозитам подтверждены на уровне Ba2. Долгосрочный рейтинг по рискам контрагента (counterparty risk rating) подтвержден на уровне Ba1. При этом агентство Moody's повысило базовую оценку кредитоспособности банка «Открытие», а также скорректированную базовую оценку его кредитоспособности на 1 ступень до уровня b2. Прогноз в отношении долгосрочных рейтингов по обязательствам и депозитам сохранен на стабильном уровне.

Повышение уровня базовой оценки кредитоспособности, по мнению Moody's, обусловлено улучшением качества активов, хорошим уровнем покрытия резервами проблемных кредитов, а также повышением прибыльности банка.

Доля проблемных кредитов сократилась с 21% от валового объема кредитного портфеля на конец 2018 года до 13% на конец третьего квартала 2019 года. Проблемные кредиты почти на 100% покрыты резервами и, следовательно, представляют незначительный риск. Агентство ожидает дальнейшее снижение доли проблемных кредитов до уровня ниже 10% в течение следующих 12-18 месяцев.

Рентабельность активов, по методологии Moody's, за 9 месяцев 2019 года превысила 2,0% по сравнению с 1,6% за 2018 год, что обусловлено повышением качества активов, а также более высокими финансовыми результатами.

Ликвидные активы группы превышают 30% от материальных банковских активов, что является надежной защитой от риска оттоков ресурсной базы.

В присвоенных долгосрочных рейтингах банка «Открытие» учтена очень высокая вероятность поддержки со стороны государства, что основано на следующих фактах: предшествующем опыте финансовой поддержки со стороны Банка России в форме капитала и предоставления финансирования; почти стопроцентной доле Банка России в структуре собственности банка; статусом «Открытия» как системообразующего банка со значительной долей рынка по активам среди 10 крупнейших российских кредитных организаций.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию других передовых финтех-идей.