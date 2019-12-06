Проблемы общие: перевозчики РТ продолжают объединяться

Перевозчики Татарстана продолжают объединяться. В Ассоциацию АТП РТ вступили еще 4 предприятия. Об этом сегодня рассказал председатель Ассоциации Сергей Темляков.

В Ассоциацию теперь входят все казанские перевозчики: к объединению присоединился ИП Беляев. Также в ряды вступили Мензелинское АТП, транспортная компания «Авторитет» (Заинск) и Нурлатское автотранспортное предприятие.

"Проблемы как в Казани, так и в районах республики у перевозчиков общие. Главный вопрос на данный момент – это непростая финансовая ситуация на предприятиях" - прокомментировал ситуацию Сергей Темляков.