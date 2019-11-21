На трассе в РТ задержали нервную автоледи с пятью килограммами наркотиков

На днях сотрудники ГИБДД остановили на 849-м километре трассы М-7 автомобиль Toyota Platz. Машиной управляла 47-летняя автоледи из Первоуральска Свердловской области. Женщина начала сильно нервничать и вызвала подозрение у автоинспекторов, они решили проверить ее автомобиль.

За спинкой пассажирского сиденья обнаружили пять брикетов серого цвета и пакет с порошком. В кофте женщины также оказалось порошкообразное вещество.

Находки отправили на экспертизу. Оказалось, что жительница Свердловской области везла с собой 4,8 кг гашиша и 840 граммов смеси, содержащей героин, ацетилкодеин, метадон и другие наркотические вещества.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на производство, сбыт и пересылку наркотиков».