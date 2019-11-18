В Казани ищут экспедитора на зарплату в 120 тысяч

Аналитики сервиса Авито опубликовали топ-5 вакансий в Татарстане с зарплатой от 80 тысяч.

Маляр пассажирских вагонов с зарплатой 78 000 рублей требуется в Набережных Челнах. Кандидатам необходимо иметь опыт работы по окраске металлоконструкций от 1 года, а работать придется вахтовым методом.

Сварщик НАКС с зарплатой 80 000 рублей требуется казанской строительной компании. Условия - опыт от трех лет, работа вахтами в ЯНАО. Работникам предоставят питание, оплатят проживание и перелет.



На зарплату в 100 тысяч в Татарстане ищут многозадачного шеф-повара и креативного управляющего ночным клубом, в обеих вакансиях ждут опытного соискателя.

За 120 тысяч рублей в Казани предлагают работать водителем - экспедитором. Необходимы права категории E, CE, опыт работы более года. Работодатель - федеральная логистическая компания - обещает компенсацию простоев на грузовых работах, медицинское страхование, оплату сотой связи, стоянок и моек грузового автомобиля, а также обеспечение водителей летней и зимней спецодеждой.

