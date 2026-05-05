Золотая диадема и древние зубы меняют сербскую культуру бронзового века

Анна Сальникова
Археологи Огнен Младенович и Александр Булатович получили новые радиоуглеродные датировки трех захоронений раннего и среднего бронзового века в сербском Подунавье. Результаты исследования опубликованы в журнале Archaeologia Austriaca.

Работа посвящена могилам Ваюга-Песак, Шлюнкара-Земун и Голокут-Визич. Ранее их возраст в основном определяли по стилю керамики, металлическим предметам и особенностям погребального обряда.

Теперь ученые использовали данные, полученные при анализе человеческих зубов. Это позволило точнее определить время существования сообществ, которые жили в регионе более четырех тысяч лет назад.

Самым заметным объектом стало погребение в Шлюнкаре, в Земуне, который сейчас входит в состав Белграда. В могиле нашли останки взрослой женщины, предположительно 25–30 лет.

Женщина была уложена в согнутом положении, с ориентацией с запада на восток и лицом на северо-восток. Рядом с телом находились погребальные предметы: часть сосудов располагалась у ног, более крупная группа — над головой.

Среди находок были чаши, кубки и небольшой кувшин или чашка. Особое значение захоронению придает тонкая золотая диадема, обнаруженная вокруг черепа на уровне лба.

На концах украшения сохранились небольшие отверстия. Это указывает на то, что диадема могла крепиться к ткани или коже. По всей видимости, она была частью погребального образа женщины, а не просто отдельным предметом, положенным в могилу.

Анализ зуба позволил датировать это захоронение периодом между 2268 и 2039 годами до нашей эры. Оно относится к раннему бронзовому веку, когда на юге Карпатского бассейна и в центральных Балканах пересекались разные культурные традиции.

Еще одно захоронение изучили в Ваюга-Песаке, на правом берегу Дуная. Там была похоронена взрослая женщина 30–40 лет, также в согнутом положении. Ее погребальный инвентарь был скромнее и включал чашу и кувшин с одной ручкой.

Датировка зуба из этой могилы показала период между 2663 и 2474 годами до нашей эры, а по уточненной оценке — между 2622 и 2496 годами до нашей эры. Это может говорить о более раннем распространении культурных контактов, связанных с горизонтом Сомогивар-Винковци, вдоль Дуная на восток.

Третья могила из Голокут-Визича относится к среднему бронзовому веку. Захоронение было найдено в ранненеолитическом слое Старчево, однако само погребение оказалось значительно более поздним.

Покойного уложили на левый бок в слегка согнутом положении. Рядом находились керамические сосуды, миниатюрный инкрустированный сосуд и бронзовое кольцо типа Локенринг.

Зуб из Голокут-Визича датировал могилу периодом между 1880 и 1699 годами до нашей эры. Это подтвердило ее связь с Ватинской группой, одной из важных культурных формаций среднего бронзового века в регионе.

Все три погребения показывают, что сербский Дунайский регион не был окраинной зоной. Он входил в широкий коридор обмена, по которому распространялись погребальные обычаи, керамика, металлические изделия и символические практики.

Согнутое положение тел в трех могилах связывает их с погребальными традициями южной части Карпатского бассейна. На это же указывают и погребальные предметы.

Особенно важной остается золотая диадема из Шлюнкары-Земуна. Она помогает не только представить погребальный облик женщины, но и поместить редкий предмет в точные хронологические рамки.

По мнению исследователей, новые датировки не закрывают дискуссию, а уточняют ее. Ваюга-Песак может сдвинуть часть региональной хронологии на более ранний период, Шлюнкара-Земун показывает зону контакта разных традиций, а Голокут-Визич подтверждает значение местных вариантов в мире Ватинской группы.

