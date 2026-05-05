В венгерской шахте нашли сооружения бронзового века и золотые украшения

Археологи из Музея Германа Отто продолжили раскопки рядом с открытым угольным рудником Бюккабрани на севере Венгрии. Работы, начатые летом 2024 года, уже принесли находки разных эпох — от периода около 5500 года до нашей эры до Средневековья, сообщает Herman Ottó Múzeum Régészeti Tára.

Исследования проводят перед началом горнодобывающих работ. Участок принадлежит компании MVM Mátra Energia Zrt., которая поддерживает проект, чтобы сохранить исторические ценности, скрытые под землей.

Археологическая группа под руководством Аттилы Немета сейчас работает на двух площадках вдоль ручья Чинче. За последние полтора года специалисты обнаружили следы нескольких культур и исторических периодов.

Самые ранние остатки поселений относятся к среднему неолиту и датируются примерно 5500 годом до нашей эры. Кроме того, найдены свидетельства халколита, бронзового и железного веков, а также Средневековья.

Особое внимание исследователи уделяют следам поселения баденской культуры позднего халколита.

На раскопанных участках выявлены захоронения разных эпох. К настоящему времени археологи обнаружили около 150–160 могил бронзового века.

Большая часть этих погребений относится к среднему бронзовому веку и имеет следы разграбления. При этом в некоторых могилах сохранились остатки дубовых гробов или деревянных бревен.

Исследователи изучают не только найденные предметы, но и погребальные обычаи древних жителей. В частности, отмечается различие в положении тел: мужчин укладывали головой на запад, а женщин — головой на восток.

Покойных хоронили в слегка согнутом положении, с коленями, поднятыми до уровня таза. Могильные ямы расположены небольшими группами, что может говорить о наличии обозначений на поверхности.

Также археологи нашли кремированные останки, связанные с фюзешабоньской и курганной культурами. Рядом с умершими обычно находились чашки, кувшины и миски, а также отдельные украшения.

Среди находок есть курганные погребальные сооружения, где на одном холме могли размещаться останки нескольких человек. Во многих случаях могилы оказались разграблены, а скелеты сохранились не полностью.

Специалисты обнаружили предметы, связанные с питанием, строительством, охотой и одеждой древних общин. Среди них — золотые украшения, застежки для одежды и разные виды бусин.

За последний год наиболее заметными находками стали бронзовая брошь длиной 35 сантиметров, бронзовый кинжал, несколько золотых украшений для вуали и целая чаша возрастом около 3500 лет.

Кроме того, археологи выявили место добычи глины, остатки жилищ и ямы, которые могли быть связаны с пирами или торжествами.

На участке номер 8 найден крупный круговой ров, вероятно связанный с бронзовым кладбищем. Его ширина составляет от 2,5 до 3 метров, а глубина меняется от 40–50 сантиметров на востоке до 1,7 метра на западе.

В уже исследованных частях рва специалисты обнаружили три входа.

На участке номер 14 ведутся небольшие поверхностные раскопки. Там выявили 60 археологических сооружений и нашли предметы, в основном относящиеся к культуре Мако раннего бронзового века, включая керамику и кости животных.

В дальнейшем археологи сосредоточатся на новой территории, которую будут изучать поэтапно. Первый участок займет около 5000 квадратных метров.

Перед раскопками местность обследуют с помощью магнитометра, металлоискателя, аэрофотосъемки и предварительного картирования. По оценкам специалистов, там может продолжаться кладбище бронзового века, где ожидают найти около 60 дополнительных могил.

После извлечения находки отправляют в хранилище, затем промывают и передают на реставрацию.

Исследователи надеются, что самые ценные предметы из Бюккабрани в будущем станут основой отдельной выставки. Часть уже найденных артефактов можно увидеть в Мишкольце, в Археологическом выставочном комплексе, открытом в 2024 году.

